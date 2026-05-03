В центре Вашингтона прошла акция «Бессмертный полк»

Участие в шествии приняли как российские соотечественники, так и американцы, присоединившиеся к акции.
Шествие с портретами ветеранов и участников Великой Отечественной войны, копиями Знамени Победы, российскими флагами и транспарантами началось около 4 часов дня (23.00 мск) от сквера Фаррагут вблизи Белого дома и прошло под песни военных лет к мемориалу Второй мировой войны на Национальной аллее американской столицы.
Безопасность участников по всему маршруту следования обеспечивали автомобили полиции и офицеры на велосипедах.
У мемориала Второй мировой войны шествие встретил живой оркестр, участники акции продолжили исполнять песни, поздравляя друг друга с предстоящим Днем Победы.
Акция второго мая 2026 года стала вторым «Бессмертным полком» подряд, согласованным властями американской столицы после возвращения на пост президента США Дональда Трампа.