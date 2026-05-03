Иран передал США «дорожную карту» из 14 пунктов для прекращения огня

Ранее сообщалось, что США направили Ирану свои предложения через посредников, и Тегеран взял время на их изучение. Передача ответного документа через Пакистан свидетельствует о продолжении непрямого диалога между сторонами, несмотря на отсутствие официальных прямых переговоров. В агентстве Fars подчеркивают, что иранская «дорожная карта» нацелена на окончательное прекращение военных действий, что может указывать на стремление Тегерана к комплексному урегулированию, выходящему за рамки временных договоренностей или обменов пленными.