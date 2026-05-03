Иран передал США «дорожную карту» из 14 пунктов для прекращения огня

Иран передал Соединенным Штатам через Пакистан документ, содержащий «четкую дорожную карту» для достижения соглашения об окончательном прекращении боевых действий, сообщает иранское агентство Fars. Согласно этим данным, исламская республика подготовила встречное предложение в ответ на ранее полученную из Вашингтона инициативу, которая состояла из девяти пунктов. Иранский документ, в свою очередь, включает 14 пунктов и, помимо изложения требований Тегерана, предлагает поэтапный план урегулирования, однако иные подробности содержания документа на данный момент не раскрываются.
Ранее сообщалось, что США направили Ирану свои предложения через посредников, и Тегеран взял время на их изучение. Передача ответного документа через Пакистан свидетельствует о продолжении непрямого диалога между сторонами, несмотря на отсутствие официальных прямых переговоров. В агентстве Fars подчеркивают, что иранская «дорожная карта» нацелена на окончательное прекращение военных действий, что может указывать на стремление Тегерана к комплексному урегулированию, выходящему за рамки временных договоренностей или обменов пленными.
