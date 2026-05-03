Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА

Силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — написал Собянин.
Он пояснил, что в настоящий момент на месте падения обломков сбитого аппарата продолжают работать специалисты экстренных служб.
Ранее губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников над регионом.
