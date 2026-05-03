СМИ: иранский план по мирному урегулированию состоит из 14 пунктов

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Иранский план по мирному урегулированию в конфликте с США и Израилем состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций Тегерану, а также создание «нового механизма» судоходства в Ормузском проливе, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на агентство Tasnim.

Источник: РИА "Новости"

Ранее агентство IRNA передавало, что 30 апреля иранская сторона передала Пакистану текст своего нового плана по урегулированию.

«Ключевые детали иранского ответа из 14 пунктов на 9 пунктов США… США предложили прекращение огня на два месяца, однако Иран настаивает на том, чтобы вопросы были решены за 30 дней, смещая фокус с возобновления перемирия на полноценное окончание войны», — говорится в публикации Press TV в Telegram-канале.

Отмечается, что среди основных требований Тегерана — выплата репараций, гарантии, что военная агрессия не повторится, уход американских вооруженных сил с «иранской периферии», прекращение блокады Ормузского пролива и создание «нового механизма» судоходства в нем. Кроме того, Иран требует разморозить свои активы за рубежом и снять с него санкции.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше