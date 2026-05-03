В Лондоне четыре человека пострадали при стрельбе из автомобиля

На юге Лондона четыре человека, включая пенсионера, получили пулевые ранения в результате беспорядочной стрельбы из автомобиля по прохожим.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Четыре человека, включая пенсионера, были доставлены в больницу после выстрелов, сделанных из автомобиля на юге Лондона", — говорится на сайте телеканала.

Один из раненых, молодой человек в возрасте 25 лет, в настоящий момент находится в тяжёлом состоянии.

На данный момент сотрудники полиции не произвели никаких задержаний в связи с произошедшим инцидентом.

Ранее в Греции 89-летний мужчина ранил пять человек из дробовика, его разыскивает полиция.