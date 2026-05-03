Иран передал США «дорожную карту» из 14 пунктов для достижения мира

Переговоры между США и Ираном о мире находятся в стадии обмена предложениями при посредничестве Пакистана и других стран, однако значительного прогресса не достигнуто. Основные разногласия касаются последовательности шагов: Иран предлагает поэтапное урегулирование, настаивая на первоочередном прекращении военных действий, снятии блокады иранских портов и открытии Ормузского пролива, откладывая обсуждение ядерной программы на более поздний срок. США, в свою очередь, настаивают на параллельном обсуждении ядерного досье, требуя гарантий недопущения создания Ираном ядерного оружия, и выражают неудовлетворённость текущими предложениями Тегерана.