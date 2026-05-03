Тегеран назвал захват иранского судна США нарушением международного права

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Тегеран считает захват американцами иранского судна нарушением международного права, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В субботу президент США Дональд Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством, заявив, что это «очень прибыльное дело». До этого в апреле Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о захвате иранского торгового судна Touska, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива. Тегеран расценил захват судна как нападение и нарушение режима прекращения огня.
«Мировое сообщество, государства-члены и генеральный секретарь ООН должны решительно отвергать любую нормализацию подобных вопиющих нарушений международного права», — написал Багаи в соцсети X.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.