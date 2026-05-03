Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Die Welt: Чехия курирует поставки снарядов для Украины через тайные каналы

Чехия продолжает координировать закупку артиллерийских боеприпасов для Украины за счет западных государств в третьих странах через разветвлённую сеть тайных контактов. Об этом сообщила газета Die Welt.

Источник: Life.ru

По данным издания, в процессе участвуют дипломаты и торговцы оружием. Маршруты поставок намеренно запутаны. Премьер-министр Андрей Бабиш обещал отменить «снарядную инициативу», но позже передумал. Вместо этого Прага отказалась от финансирования проекта.

Чешские дипломаты и оружейники подготовили схему ещё во времена холодной войны. С 2024 года они закупают снаряды калибра 122 и 155 мм. Координацией занимается узкий круг лиц в столице.

Источники газеты уточняют, что часть поставок идёт из стран, которые не афишируют роль в конфликте. Кроме этого финансирование обеспечивают Нидерланды, Дания и Германия.

Ранее Минобороны РФ опубликовало названия и адреса европейских предприятий, которые производят БПЛА для ударов по России. В списке оказались заводы в Праге. Также фигурируют предприятия в Испании — Мадрид, Италии — Венеция, Германии — Ханау. Ещё в перечне значатся площадки в Израиле — Хайфа и Ор-Йехуда — и Турции — Анкара и Ялова. На этих производствах выпускают двигатели, приёмники сигналов, модули сотовой связи и углеродное волокно.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше