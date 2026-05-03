Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тульской области сбили пять беспилотников

Силы противовоздушной обороны ликвидировали пять украинских беспилотных летательных аппаратов на территории Тульской области.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали пять украинских беспилотных летательных аппаратов на территории Тульской области.

Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено ещё пять украинских беспилотников», — написал глава региона.

Он пояснил, что в результате атаки никто из граждан не пострадал. По его словам, каких-либо разрушений на земле также не зафиксировано.

Ранее губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников над регионом.