Иран передал США план мира из 14 пунктов

Тегеран требует от Вашингтона гарантий ненападения, вывода американских войск из сопредельных регионов, снятия морской блокады, а также разморозки заблокированных иранских активов. Кроме того, Иран хочет добиться выплаты репараций, отмены санкций, прекращения боевых действий на всех фронтах (включая Ливан), а также установления нового «механизма функционирования Ормузского пролива».
США в предыдущем предложении запрашивали двухмесячное перемирие, а власти Ирана ответили, что все вопросы должны быть окончательно решены в течение месяца, пишет Tasnim. «Акцент должен быть сделан не на продлении перемирия, а на завершении войны», — передает агентство.
Сейчас Тегеран ждет ответа Вашингтона. Предыдущим предложением Ирана президент США Дональд Трамп был недоволен и говорил, что власти республики просят то, чего он дать им не может.