Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты детали мирного плана Ирана из 14 пунктов

Иранский план мирного урегулирования конфликта с США и Израилем состоит из 14 пунктов и включает требования о выплате репараций.

Иранский план мирного урегулирования конфликта с США и Израилем состоит из 14 пунктов и включает требования о выплате репараций.

Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на Tasnim.

Журналисты пояснили, что план подразумевает снятие блокады с Ормузского пролива и создание там нового механизма судоходства.

По их словам, авторы документа также требуют от Вашингтона вывести американские вооружённые силы с сопредельных территорий и предоставить чёткие гарантии ненападения в будущем.

«США предложили прекращение огня на два месяца, однако Иран настаивает на том, чтобы вопросы были решены за 30 дней», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что Иран через Пакистан передал Соединённым Штатам свой вариант соглашения об окончании войны и ждёт реакции Белого дома.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше