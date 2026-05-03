Президент Кубы отметил усиление военной угрозы от США до беспрецедентного уровня

2 мая в Гаване состоялась очередная международная встреча, посвященная солидарности с Кубой, передает корреспондент ТАСС. В ней приняли участие свыше 800 представителей из более чем 30 стран мира. На мероприятии выступили Диас-Канель и министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья, который отметил «беспрецедентное усиление рестриктивных односторонних мер правительства США против Кубы за последние 10 лет». Родригес Паррилья указал, в частности, что с «только 2019 года против карибской республики американской администрацией были введены более 250 новых санкций». Министр подчеркнул, что «кубинский народ ответил на такую политику своим масштабным присутствием на демонстрации накануне, 1 мая, в которой по всей стране приняли участие более 5,2 млн человек».