Президент Кубы отметил усиление военной угрозы от США до беспрецедентного уровня

«Президент США усиливает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного уровня, — написал он в X. — Международное сообщество должно обратить на это внимание и вместе с американским народом определить, будет ли допущен такой радикальный преступный акт ради удовлетворения интересов небольшой, но богатой и влиятельной группы, движимой жаждой мести и господства».
«Ни один агрессор, каким бы могущественным он ни был, не найдет капитуляции на Кубе, — подчеркнул Диас-Канель. — Он столкнется с народом, полным решимости защищать суверенитет и независимость на каждом сантиметре своей национальной территории».
2 мая в Гаване состоялась очередная международная встреча, посвященная солидарности с Кубой, передает корреспондент ТАСС. В ней приняли участие свыше 800 представителей из более чем 30 стран мира. На мероприятии выступили Диас-Канель и министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья, который отметил «беспрецедентное усиление рестриктивных односторонних мер правительства США против Кубы за последние 10 лет». Родригес Паррилья указал, в частности, что с «только 2019 года против карибской республики американской администрацией были введены более 250 новых санкций». Министр подчеркнул, что «кубинский народ ответил на такую политику своим масштабным присутствием на демонстрации накануне, 1 мая, в которой по всей стране приняли участие более 5,2 млн человек».
В Гаване первомайская манифестация была сконцентрирована на Антиимпериалистической трибуне, расположенной напротив посольства США на Кубе. В кубинской столице в демонстрации, основным требованием которой была отмена торгово-экономической блокады Вашингтона в отношении Острова свободы, приняли участие более полумиллиона человек.
2 мая глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что США намерены «практически немедленно» взять под контроль Кубу, покончив сначала «с одним делом», имея в виду войну против Ирана. Трамп сообщил также, что «по пути назад из Ирана» один из американских больших авианосцев, «возможно, USS Abraham Lincoln — самый большой в мире, подойдет на расстояние около 100 ярдов (порядка 90 метров — прим. ТАСС) от [кубинского]берега». «И они (имеются в виду власти Кубы — прим. ТАСС) скажут: “Большое спасибо, мы сдаемся”, — выступил с утверждением президент США.