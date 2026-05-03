Средние зарплаты превысили 150 тысяч рублей в девяти отраслях экономики России

Специалисты девяти различных отраслей российской экономики в феврале получали среднюю заработную плату выше 150 тыс. рублей.
Об этом сообщает РИА Новости.
При расчёте среднемесячной начисленной зарплаты учитывались доходы всех работников до вычета налогов, включая различные премии.
Обозреватели пояснили, что самые высокие выплаты в конце зимы зафиксированы у специалистов табачных производств — 355 тыс. рублей.
По их словам, заработок выше 200 тыс. рублей получают страховщики, финансисты, нефтяники, IT-специалисты, а также работники воздушного и космического транспорта.
Журналисты добавили, что более 150 тыс. рублей ежемесячно зарабатывают сотрудники международных организаций, учёные, а также занятые в добыче металлических руд и производстве нефтепродуктов.
Они также подчеркнули, что в среднем по стране доходы граждан за этот период составили 103,9 тыс. рублей.
Самая высокая средняя заработная плата в России в феврале 2026 года была отмечена в Чукотском автономном округе.