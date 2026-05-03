Участники «Бессмертного полка» в Вашингтоне заявили, что любят Россию

Участники «Бессмертного полка» в Вашингтоне чтят память героев и любят Россию.

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Участники и организаторы акции «Бессмертный полк» в Вашингтоне рассказали РИА Новости, что пришли на него в этом году, несмотря на возможные провокации, поскольку чтят память героев Великой Отечественной войны, а также любят и уважают Россию.

В субботу, 2 мая, в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около сотни человек, включая пожилых соотечественников, родителей с детьми, а также иностранцев. Как сообщила РИА Новости организатор акции Анна Блоха, согласовать мероприятие в этом году было не сложно, поскольку местные власти пошли навстречу.

«Американцы, они чтят память Второй мировой войны. Поэтому, когда я говорю о Второй мировой войне, о памяти героев, погибших во Второй мировой войне, все идут навстречу», — подчеркнула Блоха в беседе с агентством.

Она добавила, что на мероприятие, несмотря на возможные провокации, приехали не только жители Вашингтона, но и участники из других городов, включая Нью-Йорк и Майами.

«Мы не можем отменить наш праздник, это большой праздник для России», — подчеркнула организатор акции.

Пришедшая на «Бессмертный полк» с детьми Галина Харрис заявила РИА Новости, что старается сохранить память героев, воевавших в Великой Отечественной войне.

«Мы стараемся сохранить память наших предков. Муж у меня американец, дети наполовину русские, поэтому мы учим их правильной стороне истории. Россию любим, уважаем, чтим память героев наших», — сказала она.

Другая участница, Татьяна из Москвы, сообщила агентству, что считает День Победы самым главным праздником и участвует в «Бессмертном полку» не только США, но в российской столице, когда приезжает домой.

«Мы чтим память наших героев, наших дедов. Мы всегда с детства отмечали, это особенный для нас праздник», — заявила она и добавила, что в следующем году также планирует принять участие в шествии.

