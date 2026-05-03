Стали известны условия Ирана для полного мира с США

Также Тегеран настаивает на гарантиях, что военная агрессия не повторится. Американские вооружённые силы должны покинуть «иранскую периферию».
Кроме того, Иран требует отменить блокаду Ормузского пролива и создать «новый механизм» судоходства. В пакет также входит разморозка иранских активов за рубежом и полное снятие санкций. Переговоры продолжаются.
Напомним, 1 мая в США истёк 60-дневный лимит на ведение боевых действий без одобрения Конгресса, установленный Резолюцией о военных полномочиях. Белый дом официально проинформировал законодателей о прекращении войны. Администрация аргументировала это действующим с 7 апреля режимом прекращения огня и отсутствием прямых столкновений, что, по её мнению, снимает необходимость в дополнительных санкциях. Тем не менее американское военное присутствие в регионе сохраняется.
Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.