L'Express: Эстония призвала запретить участникам СВО въезд в Европу

Эстония выступила с радикальной инициативой на уровне Евросоюза, предложив пожизненно запретить въезд в Шенгенскую зону всем российским гражданам, которые принимали или принимают участие в СВО. Как сообщает французский журнал L'Express, Таллин настаивает на том, что запрет должен распространяться даже на тех, кто завершил военную службу, — то есть действовать бессрочно после окончания конфликта. Эстонский премьер-министр Кристен Михал в интервью прямо заявил, что бывшим солдатам следует навсегда закрыть доступ в Европу. По данным эстонского МИД, с начала 2026 года страна уже не пустила на свою территорию около 1300 бывших российских военнослужащих, причем Таллин трактует понятие «ветеран» максимально широко: под него подпадают все участники боевых действий — от регулярной армии до добровольческих формирований, включая группу «Вагнер».