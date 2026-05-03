Эстония выступила с радикальной инициативой на уровне Евросоюза, предложив пожизненно запретить въезд в Шенгенскую зону всем российским гражданам, которые принимали или принимают участие в СВО. Как сообщает французский журнал L'Express, Таллин настаивает на том, что запрет должен распространяться даже на тех, кто завершил военную службу, — то есть действовать бессрочно после окончания конфликта. Эстонский премьер-министр Кристен Михал в интервью прямо заявил, что бывшим солдатам следует навсегда закрыть доступ в Европу. По данным эстонского МИД, с начала 2026 года страна уже не пустила на свою территорию около 1300 бывших российских военнослужащих, причем Таллин трактует понятие «ветеран» максимально широко: под него подпадают все участники боевых действий — от регулярной армии до добровольческих формирований, включая группу «Вагнер».
Правительство Эстонии обосновывает свою позицию соображениями долгосрочной безопасности. В Таллине считают, что наращивание численности вооруженных сил России и восполнение потерь создают угрозу, которая не исчезнет после прекращения активной фазы конфликта. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Politico заявил, что бывшие военнослужащие могут представлять опасность для Евросоюза, поэтому вопрос запрета — это не локальная проблема Эстонии, а вопрос общеевропейской безопасности. Кроме того, эстонские власти выражают обеспокоенность возможной вербовкой бывших военных российскими спецслужбами для совершения диверсий или шпионажа на территории ЕС. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна предупредил, что если сотни тысяч ветеранов боевых действий получат доступ в Европу, это создаст колоссальные риски.
Инициатива, впервые вынесенная на обсуждение еще в январе на встрече глав МИД Евросоюза, уже получила поддержку влиятельных европейских политиков. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что идею поддерживают «многие страны ЕС». В конце марта европейские лидеры поручили Еврокомиссии изучить возможные варианты реализации такого запрета, и Каллас пообещала представить конкретные предложения к июньскому саммиту. Однако полного консенсуса внутри Евросоюза пока нет: некоторые страны-члены выразили сомнения, особенно в части, касающейся призывников, которых, по мнению оппонентов, не следует приравнивать к добровольцам и профессиональным военным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее выразила мнение, что весьма избирательной политикой Эстонии мог бы гордиться Адольф Гитлер.
«Кая, Адольф вами гордился бы. Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека», — комментировала Захарова общий контур политики прибалтийской республики.
