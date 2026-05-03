МИД Ирана назвал захват судна США нарушением международного права

Тегеран считает перехват американской стороной иранского торгового судна Touska прямым нарушением международного права, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Об этом он написал в соцсети Х.
В апреле американские военные перехватили в Оманском заливе судно Touska.
Дипломат пояснил, что Иран расценивает инцидент как полноценное нападение и нарушение действующего режима прекращения огня.
«Мировое сообщество, государства-члены и Генеральный секретарь ООН должны решительно отвергать любую нормализацию подобных вопиющих нарушений международного права», — написал Багаи.
Ранее президент США Дональд Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством.