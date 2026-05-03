Посол РФ: политики Северной Македонии поддерживают Трампа в ситуации с Ираном

Религиозная солидарность ощутимого влияния на общественное мнение в этом вопросе не оказывает, заявил Дмитрий Зыков.

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Политические силы Северной Македонии, даже ориентированные на мусульманский электорат, поддержали президент США Дональда Трампа в конфликте с Ираном. Об этом заявил ТАСС новый посол РФ в Северной Македонии Дмитрий Зыков в своем первом интервью.

«В отношении вооруженной агрессии США и Израиля против Ирана крупнейшие политические силы Северной Македонии, ориентированные на мусульманский электорат, как входящие в правящую коалицию, так и находящиеся в оппозиции, без колебаний выразили решительную поддержку действиям Вашингтона, можно сказать, традиционную», — сказал посол.

«Безусловно, события на Ближнем Востоке привлекли повышенное внимание местной аудитории и до сих пор его удерживают, но религиозная солидарность ощутимого влияния на общественное мнение в этом вопросе не оказывает — решающую роль играет собственная политическая позиция каждого человека, — отметил дипломат. — Те, кто открыто указал на очевидные пагубные последствия американо-израильской авантюры, оказались в меньшинстве».

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше