Посол РФ: политики Северной Македонии поддерживают Трампа в ситуации с Ираном

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Политические силы Северной Македонии, даже ориентированные на мусульманский электорат, поддержали президент США Дональда Трампа в конфликте с Ираном. Об этом заявил ТАСС новый посол РФ в Северной Македонии Дмитрий Зыков в своем первом интервью.
«В отношении вооруженной агрессии США и Израиля против Ирана крупнейшие политические силы Северной Македонии, ориентированные на мусульманский электорат, как входящие в правящую коалицию, так и находящиеся в оппозиции, без колебаний выразили решительную поддержку действиям Вашингтона, можно сказать, традиционную», — сказал посол.
«Безусловно, события на Ближнем Востоке привлекли повышенное внимание местной аудитории и до сих пор его удерживают, но религиозная солидарность ощутимого влияния на общественное мнение в этом вопросе не оказывает — решающую роль играет собственная политическая позиция каждого человека, — отметил дипломат. — Те, кто открыто указал на очевидные пагубные последствия американо-израильской авантюры, оказались в меньшинстве».
