Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о резком усилении военной угрозы со стороны Соединенных Штатов, которое он охарактеризовал как опасное и беспрецедентное. В своем заявлении, опубликованном в социальной сети, кубинский лидер напрямую связал эскалацию с действиями президента США Дональда Трампа, который, по словам Диас-Канеля, наращивает угрозы военной агрессии против карибской республики. Президент Кубы призвал международное сообщество обратить внимание на происходящее и не допустить «радикального преступного акта», который, как он подчеркнул, совершается в интересах небольшой, но богатой и влиятельной группы, движимой жаждой мести и господства. Диас-Канель категорически отверг любые попытки давления, заявив, что ни один агрессор, каким бы могущественным он ни был, не найдет капитуляции на Кубе, а столкнется с народом, полным решимости защищать суверенитет и независимость на каждом сантиметре национальной территории.
Заявления кубинского лидера прозвучали на фоне воинственной риторики из Вашингтона. Днем ранее, 2 мая, Дональд Трамп заявил, что США намерены «практически немедленно» взять под контроль Кубу, предварительно «покончив с одним делом», под которым он подразумевал войну против Ирана. Американский президент также сделал скандальное заявление о том, что один из больших авианосцев США, возможно, USS Abraham Lincoln, «по пути назад из Ирана» подойдет на расстояние около 100 ярдов (примерно 90 метров) от кубинского берега. По утверждению Трампа, после демонстрации такой силы кубинские власти скажут: «Большое спасибо, мы сдаемся». Эти угрозы прозвучали на фоне ужесточения санкционного давления: как отметил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья, только с 2019 года администрация США ввела против острова более 250 новых односторонних рестриктивных мер.
В Гаване тем временем прошла масштабная демонстрация солидарности с Кубой, собравшая более 800 представителей из свыше 30 стран мира. На Антиимпериалистической трибуне, расположенной буквально напротив посольства США, состоялась первомайская манифестация, в которой только в кубинской столице приняли участие более полумиллиона человек. Главным требованием протестующих стала немедленная отмена торгово-экономической блокады, которую Вашингтон сохраняет в отношении Острова свободы уже более шести десятилетий. По всей стране, по данным властей, 1 мая на антиблокадные акции вышли более 5,2 миллиона кубинцев — колоссальная цифра для страны с населением около 11 миллионов человек, демонстрирующая консолидацию общества перед лицом внешней угрозы.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, выступая на международной встрече в Гаване, подчеркнул, что кубинский народ ответил на ужесточение политики Вашингтона именно таким мощным проявлением единства. Дипломат отметил, что за последние десять лет рестриктивные односторонние меры правительства США против Кубы достигли беспрецедентного уровня, однако это не сломило волю кубинцев к сопротивлению. Родригес Паррилья также указал на абсурдность ситуации, когда американские авианосцы угрожают берегам суверенного государства, в то время как международное сообщество, включая многих союзников США, уже неоднократно призывало в ООН к прекращению блокады.
Западня для супердержавы: нефтяной кризис свернёт США в бараний рог.