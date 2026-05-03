Президент Кубы призвал международное сообщество остановить «преступный акт» США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о резком усилении военной угрозы со стороны Соединенных Штатов, которое он охарактеризовал как опасное и беспрецедентное. В своем заявлении, опубликованном в социальной сети, кубинский лидер напрямую связал эскалацию с действиями президента США Дональда Трампа, который, по словам Диас-Канеля, наращивает угрозы военной агрессии против карибской республики. Президент Кубы призвал международное сообщество обратить внимание на происходящее и не допустить «радикального преступного акта», который, как он подчеркнул, совершается в интересах небольшой, но богатой и влиятельной группы, движимой жаждой мести и господства. Диас-Канель категорически отверг любые попытки давления, заявив, что ни один агрессор, каким бы могущественным он ни был, не найдет капитуляции на Кубе, а столкнется с народом, полным решимости защищать суверенитет и независимость на каждом сантиметре национальной территории.