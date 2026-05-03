В Европе раскрыли, как Трамп унизил Мерца

Трамп в последнее время критикует Мерца, который заявил 27 апреля, что западные государства недооценили Иран, и что Соединенные Штаты рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Штаты рассматривают возможность сокращения американского военного контингента в Германии.