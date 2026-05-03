В Европе раскрыли, как Трамп унизил Мерца

NZZ: Трамп решил вывести часть войск США из-за обиды на Мерца.

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Вывод части американских войск с территории Германии связан с обидой президента США Дональда Трампа на жесткие слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

«Реакция (на слова Мерца. — Прим. ред.) была предсказуема — и могла нанести долгосрочный ущерб интересам Германии. Трамп без лишних слов пригрозил сократить американские войска из Германии и выполнил свое обещание», — говорится в материале.

Как считает издание, этот ошибка Мерца также показывает, что немецкий канцлер застрял в мыслях прошлого, не воспринимая Трампа всерьез.

«Мерц вел себя так, будто Белый дом не заметил его появления», — иронизирует автор.

В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение министерства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6 — 12 месяцев.

Трамп в последнее время критикует Мерца, который заявил 27 апреля, что западные государства недооценили Иран, и что Соединенные Штаты рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Штаты рассматривают возможность сокращения американского военного контингента в Германии.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше