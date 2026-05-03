Российские соотечественники на территории Австрии периодически сталкиваются с недружественным отношением, которое зачастую спонсируется структурами Евросоюза, сообщил генеральный консул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
Его слова приводит РИА Новости.
Несмотря на возникающие трудности, объединения соотечественников продолжают активно работать в таких австрийских городах, как Линц, Инсбрук и Форарльберг.
Дипломат пояснил, что негативные проявления исходят не от самих местных жителей, а инициируются с подачи и за счёт средств Брюсселя.
По его словам, подобные инциденты не мешают гражданам поддерживать конструктивные связи с представительством и совместно отмечать 9 Мая, День народного единства, Новый год и Рождество.
«К счастью, это никак не повлияло на деятельность наших единомышленников», — подчеркнул дипломат.
Ранее Черкашин сообщил, что в австрийском Зальцбурге в несколько раз увеличился спрос граждан на оформление загранпаспортов в консульстве России.