Axios: война в Иране вызвала раскол среди стран Персидского залива

Затяжной конфликт с Ираном привел к глубокому и опасному расколу между двумя ключевыми союзниками США в регионе Персидского залива — Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации и в регионе. В основе разногласий лежат не только противоположные взгляды на ведение войны с Ираном, но и личная неприязнь лидеров двух государств. ОАЭ, изначально выступавшие против конфликта, теперь, после того как понесли ущерб, требуют довести военные действия до конца. Саудовская Аравия, напротив, которая поначалу поддерживала конфликт, осознала масштаб экономических потерь и теперь настаивает на скорейшем прекращении огня. Администрация Дональда Трампа, как отмечает издание, медленно осознавала серьезность этого раскола и решила занять позицию невмешательства — госсекретарь Марко Рубио прямо заявил обеим сторонам, что США не будут принимать чью-либо сторону.
Геополитический разлом немедленно отразился на внешнеполитических ориентирах бывших стратегических партнеров. ОАЭ сейчас делают ставку на Авраамские соглашения и стремительное партнерство с Израилем, который впервые с начала конфликта предоставил им свои системы противоракетной обороны для защиты от иранских ударов. Саудовская Аравия же все больше сближается с Турцией и Пакистаном, выстраивая альтернативную ось влияния в регионе. Эта дивергенция, как опасаются высокопоставленные чиновники, может привести к тому, что по завершении войны два важнейших арабских союзника США будут чувствовать друг к другу еще большую враждебность, чем когда-либо прежде.
К политическим разногласиям добавился и мощный экономический удар. 1 мая ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК, намереваясь отныне добывать нефть на собственных условиях, не согласовывая квоты с другими странами Залива. Источники Axios, знакомые с ходом обсуждений на недавнем саммите в Джидде, сообщают, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман был «ошеломлен и разгневан» таким решением. Выход ОАЭ из картеля стал не просто техническим шагом, а публичным демаршем, подрывающим единство Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, которое годами считалось оплотом региональной стабильности. Экономическая основа «дубайской модели», построенная на предсказуемости и безопасности, по словам аналитиков, оказалась полностью разрушена атаками иранских дронов на отели и аэропорты.
Инвестиционный климат в регионе стремительно ухудшается. Как отметил в беседе с Axios глава компании Constellation Джо Домингес, после того как Иран продемонстрировал способность поражать цели дешевыми беспилотниками на значительном удалении, никто больше не торопится вкладывать 20 миллиардов долларов в строительство центров обработки данных в Саудовской Аравии или ОАЭ. Роскошное турне Дональда Трампа по региону в прошлом году, которое должно было символизировать новую эру технологического партнерства и гигантских инвестиций, теперь воспринимается как исторический курьез. Несмотря на глубокий раскол, страны Залива сохраняют значительные запасы энергии и капитала, а их отношения с Вашингтоном в сфере безопасности, как ни странно, война даже укрепила.
