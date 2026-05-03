Axios: война в Иране вызвала раскол среди стран Персидского залива

Затяжной конфликт с Ираном привел к глубокому и опасному расколу между двумя ключевыми союзниками США в регионе Персидского залива — Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации и в регионе. В основе разногласий лежат не только противоположные взгляды на ведение войны с Ираном, но и личная неприязнь лидеров двух государств. ОАЭ, изначально выступавшие против конфликта, теперь, после того как понесли ущерб, требуют довести военные действия до конца. Саудовская Аравия, напротив, которая поначалу поддерживала конфликт, осознала масштаб экономических потерь и теперь настаивает на скорейшем прекращении огня. Администрация Дональда Трампа, как отмечает издание, медленно осознавала серьезность этого раскола и решила занять позицию невмешательства — госсекретарь Марко Рубио прямо заявил обеим сторонам, что США не будут принимать чью-либо сторону.