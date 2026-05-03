В Австрии задержали подозреваемого в подмешивании крысиного яда в детское питание

По версии следствия, мужчина покупал детское питание в супермаркетах, добавлял в него крысиный яд, после чего он возвращал банки на полки. Его обнаружили благодаря записям с камер видеонаблюдения. Сейчас преступление расследуется по статьям об умышленном создании общественной опасности и покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Если специалисты выяснят, что доза яда могла быть смертельной для детей, дело переквалифицируют на покушение на убийство.