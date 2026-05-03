США сократят военный контингент в Германии более чем на пять тысяч человек

Американская администрация планирует уменьшить численность своих военнослужащих на территории ФРГ более чем на пять тыс. человек, сообщил президент США Дональд Трамп.
Соответствующее заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами в штате Флорида.
Политик пояснил, что грядущее сокращение численности армейских подразделений за рубежом существенно превысит ранее озвученные планы.
«Мы собираемся значительно сократить, и мы сократим гораздо больше, чем на 5 тыс.», — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что США выводят войска из Германии из-за пассивности Европы.
Германский политолог Александр Рар прокомментировал возможный вывод американских войск с территории Германии.