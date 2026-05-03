Дональд Трамп заявил, что едва ли согласится на ответ Ирана на предложения США

Президент США Дональд Трамп фактически отверг мирный план Ирана, переданный через Пакистан, заявив, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену» за свои действия в последние 47 лет. В своем сообщении в Truth Social американский лидер написал, что вскоре рассмотрит ответ иранской стороны на предложения Вашингтона, однако не может себе представить, чтобы этот план оказался приемлемым. По данным телеканала Press TV, иранская инициатива состоит из 14 пунктов и является ответом на 9 пунктов, ранее предложенных США, где Вашингтон настаивал на двухмесячном прекращении огня. Тегеран же требует решить все вопросы за 30 дней, настаивая не на временном перемирии, а на полноценном окончании войны.