Трамп допустил возможность возобновления военных ударов США по Ирану

Об этом он заявил во время общения с журналистами в штате Флорида.
Трамп пояснил, отвечая на соответствующий вопрос представителей прессы, что подобное развитие событий является вполне реальным.
«Посмотрим. Это (возобновление ударов США по Ирану. — RT) возможно, такое, безусловно, может произойти», — сказал американский лидер.
Ранее сообщалось, что Иран через Пакистан передал Соединённым Штатам свой вариант соглашения об окончании войны и ждёт реакции Белого дома.
30 апреля Трамп заявил, что у него нет уверенности в необходимости возобновления ударов по Ирану.
Позже стало известно, что иранский план мирного урегулирования конфликта с США и Израилем состоит из 14 пунктов и включает требования о выплате репараций.