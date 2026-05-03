МИД Ирана назвал захват судна Touska США нарушением международного права

Тегеран назвал захват иранского судна американскими военными нарушением международного права. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, подчеркнув, что подобные действия недопустимы с точки зрения международных норм.
Ранее американская сторона сообщала о задержании торгового судна Touska в районе Оманского залива, объясняя это попыткой прорыва морской блокады. В Иране расценили произошедшее как агрессивный шаг и нарушение режима прекращения огня, действующего в регионе.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сравнил блокаду Ормузского пролива с пиратством.
