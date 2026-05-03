В Госдуме рассказали, когда россиян порадуют длинными праздниками

При этом, как отметил депутат, уже в ближайший Новый год россиян ждут весьма продолжительные каникулы. Минтруд РФ ранее представил проект производственного календаря на 2027 год, согласно которому официальные новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января включительно. Однако за счет того, что 9 и 10 января 2027 года выпадают на субботу и воскресенье, а 31 декабря 2026 года будет нерабочим днем, общая продолжительность непрерывного отдыха составит 11 дней подряд. Это всего на один день меньше, чем рекордные 12-дневные каникулы, которые были у россиян в 2026 году.