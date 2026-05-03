Аракчи пожаловался на ложные стереотипы Европы об иранской ядерной программе

В ходе беседы с итальянским министром Аракчи обратил внимание на вопиющее, с точки зрения Тегерана, несоответствие в подходах Европы к различным субъектам международного права. По словам главы иранской дипломатии, вместо того чтобы повторять устоявшиеся и давно опровергнутые стереотипы об Иране, европейским лидерам следовало бы сосредоточиться на реальных нарушителях — США и Израиле. Аракчи призвал европейские страны осудить агрессивные действия Вашингтона и Тель-Авива против Исламской Республики, а также потребовать от них ответственности за грубые попрания международных норм. Тегеран настаивает на том, что пока Запад закрывает глаза на реальные угрозы и акты военной агрессии, любые разговоры о «ядерной угрозе» со стороны Ирана выглядят лицемерно и политически мотивированно.