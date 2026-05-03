Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, как сообщает РИА Новости, провел телефонные переговоры со своим итальянским коллегой Антонио Таяни, в ходе которых выразил глубокое разочарование позицией европейских стран в отношении иранской ядерной программы. Аракчи заявил о неконструктивном и безответственном поведении некоторых европейских государств, которые, по его словам, продолжают «повторять ложные стереотипы» о характере ядерных исследований Тегерана. Иранский министр вновь подчеркнул, что ядерная программа Исламской Республики носит исключительно мирный характер и не имеет никакой военной составляющей, что, по его мнению, многократно подтверждалось документально и доступно для проверки международными инспекторами.
В ходе беседы с итальянским министром Аракчи обратил внимание на вопиющее, с точки зрения Тегерана, несоответствие в подходах Европы к различным субъектам международного права. По словам главы иранской дипломатии, вместо того чтобы повторять устоявшиеся и давно опровергнутые стереотипы об Иране, европейским лидерам следовало бы сосредоточиться на реальных нарушителях — США и Израиле. Аракчи призвал европейские страны осудить агрессивные действия Вашингтона и Тель-Авива против Исламской Республики, а также потребовать от них ответственности за грубые попрания международных норм. Тегеран настаивает на том, что пока Запад закрывает глаза на реальные угрозы и акты военной агрессии, любые разговоры о «ядерной угрозе» со стороны Ирана выглядят лицемерно и политически мотивированно.
На протяжении многих лет Иран подчеркивает исключительно мирную направленность своих атомных исследований. Посол Ирана в России Казем Джалали в одном из интервью РИА Новости напоминал, что исламская республика, основываясь на собственной доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии какого-либо стремления к обладанию ядерным оружием. Более того, Иран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и предоставляет свои объекты для проверок Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Однако, несмотря на эти шаги, многие западные страны, и особенно страны Европейского союза, продолжают высказывать сомнения и требовать дополнительных мер прозрачности, что Тегеран расценивает как политически ангажированную позицию.
Обращение Аракчи к итальянскому коллеге именно сейчас — в разгар эскалации на Ближнем Востоке — выглядит не случайным. Италия, как одна из ведущих стран Евросоюза, могла бы выступить посредником в диалоге, но вместо этого, по мнению Тегерана, европейские столицы просто транслируют позицию Вашингтона.
