Лидер Кубы заявил об усилении угрозы со стороны США

«Президент США (Дональд Трамп) поднимает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного уровня… Международное сообщество должно… вместе с американским народом определить, будет ли допущен такой преступный акт», — написал Диас-Канель в соцсети X.
Президент добавил, что агрессор столкнется на Кубе с решимостью народа защищать суверенитет и независимость.
Ранее Трамп подписал указ, предусматривающий введение ограничений против любых иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США. Диас-Канель, комментируя новые ограничительные меры, заявил, что они свидетельствуют о нравственной нищете американского правительства. Кубинский лидер также отметил, что ужесточение блокады наносит значительный ущерб из-за «запугивающего и высокомерного поведения крупнейшей военной державы планеты».
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.