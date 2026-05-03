Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер Кубы заявил об усилении угрозы со стороны США

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Военная угроза со стороны США в отношении Кубы достигла беспрецедентного уровня, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель.

Источник: AP 2024

«Президент США (Дональд Трамп) поднимает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного уровня… Международное сообщество должно… вместе с американским народом определить, будет ли допущен такой преступный акт», — написал Диас-Канель в соцсети X.

Президент добавил, что агрессор столкнется на Кубе с решимостью народа защищать суверенитет и независимость.

Ранее Трамп подписал указ, предусматривающий введение ограничений против любых иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США. Диас-Канель, комментируя новые ограничительные меры, заявил, что они свидетельствуют о нравственной нищете американского правительства. Кубинский лидер также отметил, что ужесточение блокады наносит значительный ущерб из-за «запугивающего и высокомерного поведения крупнейшей военной державы планеты».

Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше