Лидер Кубы заявил об усилении угрозы со стороны США

Ранее Трамп подписал указ, предусматривающий введение ограничений против любых иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США. Диас-Канель, комментируя новые ограничительные меры, заявил, что они свидетельствуют о нравственной нищете американского правительства. Кубинский лидер также отметил, что ужесточение блокады наносит значительный ущерб из-за «запугивающего и высокомерного поведения крупнейшей военной державы планеты».