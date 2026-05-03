Трамп пообещал изучить переданный Ираном план по мирному урегулированию

Американская администрация в ближайшее время изучит направленный Тегераном план мирного урегулирования, однако вряд ли сочтёт его условия выполнимыми, сообщил президент США Дональд Трамп.

Соответствующее заявление американский лидер разместил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Он пояснил, что готов в скором времени рассмотреть переданную Вашингтону мирную инициативу. При этом он выразил сомнение в приемлемости выдвигаемых в ней требований.

«Иран ещё не заплатил достаточно высокую цену за то, что он сделал с человечеством и миром за последние 47 лет», — написал Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что не исключает сценария, при котором вооружённые силы могут возобновить удары.

2 мая заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Иран через Пакистан передал Соединённым Штатам свой вариант соглашения об окончании войны и ждёт реакции Белого дома.

Позже стало известно, что иранский план мирного урегулирования конфликта с США и Израилем состоит из 14 пунктов и включает требования о выплате репараций.

