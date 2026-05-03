Трамп заявил о желании уничтожить остатки ракетного потенциала Ирана

Президент США Дональд Трамп, как сообщает ТАСС, в беседе с журналистами в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) сделал откровенное заявление, касающееся дальнейшей судьбы иранского ракетного потенциала. Отвечая на соответствующий вопрос, американский лидер прямо сказал: «Да, я бы хотел это уничтожить», имея в виду остающиеся у Ирана мощности по производству и разработке ракетной техники. Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося военного противостояния США и Израиля с Ираном, в ходе которого, по утверждениям американской администрации, Тегеран уже лишился примерно 85 процентов своих ракетных возможностей в результате нанесенных ударов. Теперь, судя по риторике Трампа, Вашингтон намерен довести дело до конца и ликвидировать оставшиеся 15 процентов.