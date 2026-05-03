Трамп заявил о желании уничтожить остатки ракетного потенциала Ирана

Президент США Дональд Трамп, как сообщает ТАСС, в беседе с журналистами в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) сделал откровенное заявление, касающееся дальнейшей судьбы иранского ракетного потенциала. Отвечая на соответствующий вопрос, американский лидер прямо сказал: «Да, я бы хотел это уничтожить», имея в виду остающиеся у Ирана мощности по производству и разработке ракетной техники. Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося военного противостояния США и Израиля с Ираном, в ходе которого, по утверждениям американской администрации, Тегеран уже лишился примерно 85 процентов своих ракетных возможностей в результате нанесенных ударов. Теперь, судя по риторике Трампа, Вашингтон намерен довести дело до конца и ликвидировать оставшиеся 15 процентов.
Официальный Тегеран традиционно рассматривает свою ракетную программу как неотъемлемую часть национального суверенитета и безопасности. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи неоднократно подчеркивал, что ракетная и ядерная программы являются национальным достоянием, и Исламская Республика не откажется от них ни под каким давлением. Именно эта позиция, а также данные разведки о растущей дальности и точности иранских ракет, десятилетиями вызывают озабоченность в Вашингтоне и Тель-Авиве. Трамп сейчас, судя по его публичным высказываниям, перешел от риторики сдерживания к практической задаче физического уничтожения военно-промышленного потенциала противника.
Заявление президента США о желании «уничтожить» оставшийся потенциал выглядит логичным продолжением его прежних угроз в адрес Тегерана. Ранее Трамп уже заявлял, что может «покончить навсегда» с Ираном либо, как альтернатива, пойти на сделку. Однако последние события — включая отказ рассматривать мирный план Тегерана, названный им «план из 14 пунктов» — показывают, что американский лидер склоняется к силовому варианту. Интересно, что на вопрос журналистов о возможности сделки Трамп ответил скептически, отметив, что «не может представить» приемлемым ответ Ирана на предложения США, поскольку Тегеран, по его мнению, «еще не заплатил достаточно высокую цену».
Остающийся у Ирана ракетный потенциал, даже в урезанном до 15 процентов виде, продолжает представлять, по мнению Пентагона, серьезную угрозу для американских союзников в регионе — в первую очередь для Израиля и монархий Персидского залива.
Западня для супердержавы: нефтяной кризис свернёт США в бараний рог.