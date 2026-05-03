«Президент за решёткой»: Стубб неловко пошутил у дворца в Хельсинки

Ранее Life.ru писал, как канцлер Германии Фридрих Мерц стал посмешищем на пресс-конференции. Журналист зачитал ему вопрос от читателя местной газеты: «Что именно стало лучше для граждан с вашим приходом к власти?» В зале поднялся смех. Мерц опустил глаза и не дал прямого ответа, заметив лишь, что «пока слишком рано подводить итоги». Такой ответ вызвал новую волну хохота.