«Президент за решёткой»: Стубб неловко пошутил у дворца в Хельсинки

Президент Финляндии Александр Стубб попал в неловкую ситуацию 1 мая. Глава государства общался с жителями Хельсинки прямо через решётку собственной резиденции. А затем пошутил на тему, которая вызвала неоднозначную реакцию.

Источник: Life.ru

Сначала Стубб поговорил с журналистами у Президентского дворца, который, как и многие официальные здания в центре финской столицы, по соображениям безопасности обнесён металлической оградой. Затем он подошёл к горожанам, которые толпились за ограждением.

Кто-то из собравшихся попросил президента сфотографироваться вместе с ними. Однако Стубб отказался, сопроводив отказ своеобразной шуткой.

«Сделать совместное фото сложновато… Президент за решёткой. Это плохо», — приводят его слова финские СМИ, включая газету Iltalehti.

Ранее Life.ru писал, как канцлер Германии Фридрих Мерц стал посмешищем на пресс-конференции. Журналист зачитал ему вопрос от читателя местной газеты: «Что именно стало лучше для граждан с вашим приходом к власти?» В зале поднялся смех. Мерц опустил глаза и не дал прямого ответа, заметив лишь, что «пока слишком рано подводить итоги». Такой ответ вызвал новую волну хохота.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
