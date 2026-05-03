В Китае запретили исполнять санкции США в отношении ряда нефтяных компаний КНР. Соответствующий приказ издало Министерство коммерции КНР.
«Китайское правительство последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих мандата ООН и оснований в международном праве», — сказано в заявлении, которое распространила пресс-служба ведомства.
В министерстве указали, что санкционные действия Вашингтона неправомерно ограничивают деятельность нефтехимических компаний КНР. Кроме того, подобные рестрикции нарушают базовые нормы международных отношений, подчеркнули в ведомстве.
Речь идёт об ограничениях, которые Соединённые Штаты ввели в отношении китайских нефтяных компаний, обвинив их в совершении торговых операций с Ираном.
Ранее Министерство коммерции КНР заявило, что Китай примет все необходимые меры для защиты национальных предприятий, если США введут новые ограничения в телекоммуникационном секторе.
Также сообщалось, что в палату представителей Конгресса США внесен законопроект о санкциях против китайских компаний, которые незаконно копируют американские системы искусственного интеллекта.
Кроме того, США начали расследование в отношении Китая, Европейского союза и еще 14 стран. Америка подозревает их в создании избыточных мощностей и дискриминации американских производителей.
Напомним, официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин расценивает нападки Вашингтона на китайскую ядерную программу как инструмент для сохранения американской гегемонии.
Кроме того, Китай призвал Европейский союз исключить компании КНР из списка антироссийских санкций, входящих в новый 20-й пакет рестрикций ЕС.
Тем временем аналитики института аэрокосмических исследований Митчелла заявили, что ВВС США потребуется как минимум 500 новых самолетов для сохранения превосходства над Китаем в возможном конфликте.