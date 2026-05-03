Трамп допустил возвращение американских нефтяников в Иран

Президент США Дональд Трамп, как сообщает РИА Новости, сделал неожиданное заявление, допустив возможность работы американских нефтяных компаний на территории Ирана в будущем. Отвечая на вопрос журналистов во Флориде, он лаконично сказал: «Это может быть», однако не стал раскрывать каких-либо деталей или возможных механизмов реализации такого сценария. Это заявление выглядит особенно контрастно на фоне его же предыдущих жестких высказываний о том, что США должны уничтожить остающийся ракетный потенциал Ирана и что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену».
Эксперты уже обратили внимание на резкую смену риторики американского лидера: еще несколькими часами ранее Трамп в беседе с теми же журналистами подтвердил свое желание уничтожить ракетные мощности Ирана, заявив решительное «Да, я бы хотел это уничтожить». Теперь же он практически одновременно допускает перспективу энергетического сотрудничества, что может свидетельствовать о поиске Вашингтоном комплексного подхода к послевоенному устройству Ирана. Аналитики предполагают, что речь может идти о гипотетической сделке «в обмен на отказ от ракетной программы», но официальных комментариев ни из Белого дома, ни от Госдепартамента пока не поступало.
Возможный допуск американских нефтяных гигантов на иранские месторождения — это революционная идея, учитывая многолетние санкции и полный запрет на любое деловое взаимодействие американских компаний с Исламской Республикой. Если такое произойдет, это кардинально изменит не только энергетический ландшафт региона, но и геополитический баланс на Ближнем Востоке. Однако наблюдатели, как отмечает агентство, настроены скептически: пока не ясно, на каких условиях Тегеран, который десятилетиями позиционирует западные нефтяные монополии как инструмент неоколониализма, мог бы согласиться на их возвращение.
