Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер Кубы заявил о беспрецедентной военной угрозе со стороны США

Уровень военной угрозы со стороны Соединённых Штатов в отношении Кубы достиг беспрецедентных масштабов, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель.

Уровень военной угрозы со стороны Соединённых Штатов в отношении Кубы достиг беспрецедентных масштабов, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель.

Соответствующее заявление глава государства разместил на своей странице в социальной сети X.

«Президент США (Дональд Трамп. — RT) поднимает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного уровня», — написал Мигель Диас-Канель.

Он заявил, что международному сообществу необходимо вместе с американским народом решить, стоит ли допускать преступный акт военной агрессии со стороны президента США.

По его словам, в случае возможной войны противник столкнётся с решимостью кубинских граждан защищать суверенитет и независимость страны.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может направить к берегам Кубы авианосец «Авраам Линкольн» с целью захвата островного государства.

29 апреля республиканское большинство в сенате США заблокировало резолюцию демократов, требовавшую ограничивать американского президента в начале возможных военных действий против Кубы.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше