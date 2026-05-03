Press TV: мирный план Ирана включает в себя требование о репарациях

Иран представил план мирного урегулирования конфликта с США и Израилем, состоящий из 14 пунктов. В документе Тегеран предлагает перейти от временного прекращения огня к более быстрому и полноценному завершению противостояния, настаивая на более сжатых сроках достижения договорённостей, сообщает Press TV.
Среди ключевых условий иранской стороны называются выплата репараций, гарантии недопущения новых военных действий и сокращение американского военного присутствия вблизи иранских границ. Также Тегеран выступает за прекращение ограничений, связанных с Ормузским проливом, и предлагает создать новый механизм обеспечения судоходства в этом районе.
Кроме того, Иран требует разморозки своих зарубежных активов и отмены санкций. Власти страны рассматривают эти меры как необходимую основу для возможного политического урегулирования и восстановления стабильности в регионе.
Ранее Иран передал Пакистану, который выступает посредником на переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения по урегулированию конфликта. Документ касается установления долгосрочного перемирия.