ЛУГАНСК, 3 мая. /ТАСС/. Киев возводит оборонительную линию в Сумской, Черниговской и Житомирской областях на тех участках, где нет активных боевых действий. Как считает военный эксперт Андрей Марочко, украинские власти строят оборону в упомянутых регионах для отмывания денег.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что солдаты ВСУ усилили строительство эшелонированной обороны сразу в трех районах Сумской области рядом с курским приграничьем.
«Касаемо оборонительной линии в Сумской области, Черниговской и Житомирской областях, то здесь как раз хотелось бы отметить, что эти оборонительные линии строятся на тех участках, где не ведется активных боевых действий. Поэтому логика украинского командования пока непонятна. Возможно, все это делается в том числе для получения материальной выгоды непосредственно [Владимира] Зеленского и его приближенных», — сказал он.