В Турции произошла массовая драка депутатов из-за письма главного противника Эрдогана

Драка на заседании Союза муниципалитетов Турции. Видео © Х / Aykırı
Заседание пришлось остановить. Выборы нового руководства организации отложили. О пострадавших не сообщается.
Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестован в марте по обвинениям в коррупции, отмывании денег и связях с террористами. Оппозиционный политик, считающийся главным соперником президента Эрдогана, отвергает обвинения как политически мотивированные, его сторонники выходили на акции протеста. 25 октября суд снял с Имамоглу обвинения в коррупции, однако Генпрокуратура Стамбула завершила расследование и передала в суд обвинительное заключение, требующее для экс-мэра до 2352 лет лишения свободы.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.