Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил ТАСС, что очередная публикация так называемых «пленок Миндича» представляет собой не что иное, как открытие нового сезона в закулисной борьбе за контроль над финансовыми потоками, поступающими на Украину. По его словам, в центре этого противостояния — миллиарды долларов иностранных военных траншей, которые, как утверждает дипломат, отмываются, перераспределяются и оседают в карманах заинтересованных лиц под прикрытием громких патриотических лозунгов о необходимости защиты от «российской военной угрозы». Мирошник подчеркнул, что слив очередной компрометирующей информации — это не борьба за справедливость, а передел сфер влияния среди украинских элит, каждая из которых стремится урвать свой кусок от западной финансовой помощи.