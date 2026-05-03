Финансист раскрыла три причины, почему денег мало даже при росте зарплаты

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Доходы растут, но ощущение нехватки денег не исчезает. О том, почему так происходит, агентству «Прайм» рассказала эксперт по личным финансам Ольга Трофименко.
Первая причина — инфляция: прибавка часто просто догоняет рост цен. Вторая — адаптация к доходу: человек начинает тратить больше, и новые расходы быстро «съедают» прибавку. Третья — кредиты и подписки, формирующие постоянную нагрузку на бюджет.
«Рост зарплаты — это пассивная модель. Рабочая альтернатива — не просто тратить прибавку, а выстраивать систему: часть в резерв, часть в инструменты, сохраняющие покупательную способность», — пояснила Трофименко.
Без системы управления деньгами даже высокий доход не даёт ощущения устойчивости. Эксперт советует хотя бы часть прибавки направлять на накопления или инвестиции, а не растворять в текущих тратах. Только так рост зарплаты становится реальным улучшением финансового положения.