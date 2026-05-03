Трамп рассказал, какую сделку США хотят заключить с Ираном

Соглашение должно позволить избежать новой войны через несколько лет, заявил президент Соединенных Штатов.

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация хотела бы заключить с Ираном такую сделку, которая позволит избежать новой войны через несколько лет. Об этом он заявил в субботу в беседе с журналистами в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Представители прессы попросили его прокомментировать его же более раннее заявление о том, что он может вообще отказаться от попыток заключить сделку с Ираном. «Я этого не говорил. Я сказал, что в том случае, если мы уйдем прямо сейчас, им понадобится 20 лет, чтобы восстановиться. Но мы не уходим прямо сейчас. Мы сделаем это так, чтобы никому не пришлось возвращаться через пару или пять лет», — ответил глава Белого дома.

