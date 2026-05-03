Трамп рассказал, какую сделку США хотят заключить с Ираном

Представители прессы попросили его прокомментировать его же более раннее заявление о том, что он может вообще отказаться от попыток заключить сделку с Ираном. «Я этого не говорил. Я сказал, что в том случае, если мы уйдем прямо сейчас, им понадобится 20 лет, чтобы восстановиться. Но мы не уходим прямо сейчас. Мы сделаем это так, чтобы никому не пришлось возвращаться через пару или пять лет», — ответил глава Белого дома.