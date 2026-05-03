В Госдуме назвали сроки следующих рекордно долгих новогодних каникул

Рекордно долгие новогодние праздники продолжительностью в 12 дней могут повториться в России зимой 2032 года, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Парламентарий пояснил, что возвращение столь длительного отдыха возможно лишь при условии сохранения действующих норм Трудового кодекса.
По его словам, календарная сетка конца 2031 и начала 2032 года позволит гражданам непрерывно отдыхать с 31 декабря по 11 января.
Ранее Министерство труда представило проект производственного календаря на 2027 год, согласно которому предстоящие зимние выходные продлятся 11 дней.