Мирошник: на Украине началась борьба за контроль над оборонным сегментом

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Появление на «пленках Миндича» секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова говорит о том, что в Киеве начался передел оборонного сектора. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Источник: МИД России

«Это еще одна точечная операция на международной финансовой полянке под названием “Украина”. Если во время осеннего вброса было стремление перехватить управление финпотоками в энергетическом секторе, то сейчас речь идет о контроле над самым “вкусным” — оборонным сегментом, где вращаются десятки миллиардов долларов и задействованы лидеры и влиятельные персоны десятков стран — доноров украинского конфликта», — сказал он.

Вечером 28 апреля были опубликованы разговоры бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича об оборонных контрактах и элитных домах. Бизнесмен и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, в частности, обсуждали финансирование производства дронов компанией Fire Point, одним из бенефициаров которой считается Миндич. В беседе с одним из учредителей студии «Квартал-95» Сергеем Шефиром Миндич активно обсуждал ситуацию вокруг занимавшего на тот момент пост министра национального единства Алексея Чернышова, который также приходится другом Зеленскому.

Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше