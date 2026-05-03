Мирошник: на Украине началась борьба за контроль над оборонным сегментом

«Это еще одна точечная операция на международной финансовой полянке под названием “Украина”. Если во время осеннего вброса было стремление перехватить управление финпотоками в энергетическом секторе, то сейчас речь идет о контроле над самым “вкусным” — оборонным сегментом, где вращаются десятки миллиардов долларов и задействованы лидеры и влиятельные персоны десятков стран — доноров украинского конфликта», — сказал он.
Вечером 28 апреля были опубликованы разговоры бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича об оборонных контрактах и элитных домах. Бизнесмен и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, в частности, обсуждали финансирование производства дронов компанией Fire Point, одним из бенефициаров которой считается Миндич. В беседе с одним из учредителей студии «Квартал-95» Сергеем Шефиром Миндич активно обсуждал ситуацию вокруг занимавшего на тот момент пост министра национального единства Алексея Чернышова, который также приходится другом Зеленскому.