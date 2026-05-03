Вучич: отношения ЕС и США достигли точки невозврата после вывода войск из ФРГ

БЕЛГРАД, 3 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что вывод американского контингента с территории ФРГ показывает наступление точки невозврата в отношениях между США и Евросоюзом. Об этом сообщила газета Ve? ernje novosti.
«[Решение Вашингтона о частичном выводе войск из Германии] является важным политическим заявлением, которое говорит об отношениях между двумя крупнейшими западными державами. Очевидно, что интересы больше не совпадают и что мы достигли точки невозврата», — сказал сербский лидер.
Он добавил, что решение президента США Дональда Трампа о выводе контингента из ФРГ является началом противостояния между немцами и американцами, которое будет развиваться со стремительной скоростью. Вучич отметил, что разногласия с Вашингтоном могут также негативно отразиться на сербской экономике, политике и бизнесе.
29 апреля Трамп заявил, что США рассматривают возможность сократить свой дислоцированный на территории Германии воинский контингент и вскоре примут решение на этот счет. Отвечая 30 апреля на вопросы журналистов, хозяин Белого дома допустил, что США могут сократить численность своих войск не только в ФРГ, но и в Италии и Испании.