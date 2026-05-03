В Киеве начали передел оборонного сегмента. Операция включает в себя установление контроля над сектором, где «вращаются десятки миллиардов долларов». Об этом рассказал посол по поручениям МИД России Родион Мирошник в диалоге с ТАСС.
Он привел в доказательство появление на «пленках Миндича» секретаря СНБО Рустема Умерова. В Киеве продолжают раскручивать финансовую схему под названием «Украина», считает посол.
«Сейчас речь идет о контроле над самым “вкусным” — оборонным сегментом, где вращаются десятки миллиардов долларов и задействуются лидеры и влиятельные персоны последних стран — доноров украинского конфликта», — оповестил Родион Мирошник.
Из Киева стали чаще звучать призывы отправить нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского в отставку. Обнародование записей с «пленок Миндича» привело к новым откровениям. В том числе, теперь обсуждают участие в коррупционной схеме жены бывшего комика Елены Зеленской.