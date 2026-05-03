Борис Джонсон назвал снижение рождаемости в мире «лучшей новостью»

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с провокационной колонкой в Daily Mail, назвав глобальное снижение рождаемости «лучшей новостью» и призвав европейские правительства отказаться от любых программ стимулирования деторождения. По его словам, падение рождаемости, фиксируемое сегодня от Европы до Азии, — это не демографический обвал, а естественная саморегулируемость численности населения и первый признак того, что длительный и разрушительный для окружающей среды бэби-бум подходит к концу. Джонсон отметил, что в Великобритании, стране с некогда самым быстрорастущим населением в Европе, в этом году смертность впервые с середины 1970-х годов превысит рождаемость, но это повод не для паники, а для осмысления «огромного потенциала» новой реальности. Экс-премьер резко раскритиковал коллег-политиков, которые призывают граждан рожать больше, назвав их выступления «потоком чепухи», и заявил, что последнее, что сейчас нужно обществу, — это вмешательство государства в интимный вопрос деторождения.
Отдельным аргументом Джонсона стало противоречие, которое он усматривает в позиции сторонников роста населения на фоне технологической революции. Он указал, что нельзя одновременно жаловаться на то, что искусственный интеллект делает человека «ненужным» на рынке труда, и при этом требовать «создавать больше людей». По логике политика, если ИИ действительно заменит значительную часть работников, то потребность в постоянном приросте населения автоматически снижается, а фокус должен сместиться в сторону повышения производительности и качества жизни уже существующих граждан. Вместо того чтобы предаваться «нелепой риторике в стиле Муссолини», призывающей к деторождению, правительствам следует сосредоточиться на развитии экономики, инфраструктуры и социальных стандартов, убежден Джонсон.
Ироничный оттенок заявлениям британского политика придает его собственная семейная биография. У самого Бориса Джонсона девять детей: четверо родились в браке с юристом Мариной Уилер, продлившемся 25 лет до 2018 года, еще одна внебрачная дочь появилась в 2009 году от искусствоведа Хелен Макинтайр, а еще четверо детей — в текущем браке с Кэрри Саймондс, который был заключен в 2021-м; младший ребенок пары родился в мае прошлого года. Этот факт уже вызвал волну критики в социальных сетях, где оппоненты экс-премьера назвали его позицию лицемерной: «Он сам создал большое семейство, а теперь агитирует остальных воздержаться». Сам Джонсон, однако, не видит противоречия, настаивая на том, что деторождение должно быть исключительно личным делом каждого, а не объектом государственного планирования.
Демографические данные, на которые ссылается Джонсон, действительно рисуют тревожную картину для западных экономик, хотя сам он трактует эти цифры как позитивные. Евростат прогнозирует сокращение населения Европы на 11 процентов (около 53 миллионов человек) в ближайшие 75 лет, причем пик численности ожидается уже в 2029 году, после чего начнется долгосрочное снижение. Причины этого — падение коэффициента рождаемости до 1,3 ребенка на женщину, при том что для простого воспроизводства населения необходимо 2,1. Во Франции и Германии смертность уже превысила рождаемость, аналогичные тенденции фиксируются в Австрии, Италии и Швеции. Даже в Китае ожидается сокращение населения на 60 миллионов человек за десять лет, что сопоставимо с населением целой Франции.
