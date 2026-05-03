Борис Джонсон назвал снижение рождаемости в мире «лучшей новостью»

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с провокационной колонкой в Daily Mail, назвав глобальное снижение рождаемости «лучшей новостью» и призвав европейские правительства отказаться от любых программ стимулирования деторождения. По его словам, падение рождаемости, фиксируемое сегодня от Европы до Азии, — это не демографический обвал, а естественная саморегулируемость численности населения и первый признак того, что длительный и разрушительный для окружающей среды бэби-бум подходит к концу. Джонсон отметил, что в Великобритании, стране с некогда самым быстрорастущим населением в Европе, в этом году смертность впервые с середины 1970-х годов превысит рождаемость, но это повод не для паники, а для осмысления «огромного потенциала» новой реальности. Экс-премьер резко раскритиковал коллег-политиков, которые призывают граждан рожать больше, назвав их выступления «потоком чепухи», и заявил, что последнее, что сейчас нужно обществу, — это вмешательство государства в интимный вопрос деторождения.