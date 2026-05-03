В Пхеньяне отреагировали на заявления Вашингтона о киберугрозах

По его словам, МИД КНДР рассматривает публикации о киберугрозах как часть враждебной политики американских властей. Дипломат подчеркнул, что Пхеньян последовательно выступает за защиту киберпространства как общее достояние человечества, а также осуждает использование этой темы в целях политического давления и вмешательства во внутренние дела других государств.