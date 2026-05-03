В Пхеньяне отреагировали на заявления Вашингтона о киберугрозах

В МИД КНДР назвали клеветой заявления Вашингтона о киберугрозах, которые якобы исходят от Пхеньяна.

Источник: Аргументы и факты

Утверждения США о кибератаках, к которым якобы причастен Пхеньян, не имеют под собой никаких оснований, заявили в министерстве иностранных дел КНДР.

Текст обращения представителя ведомства опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В МИД КНДР отметили, что Соединённые Штаты искусственно создают шумиху вокруг якобы существующей киберугрозы, используя правительственные структуры, подконтрольные СМИ и «интриганские организации».

В ведомстве убеждены, что такие шаги направлены на создание в мировом сообществе неверного представления о КНДР.

«В их односторонних утверждениях есть общий взгляд, а именно: все мошеннические проделки в киберсфере в разных местах мира связаны с нами», — пояснил представитель министерства.

По его словам, МИД КНДР рассматривает публикации о киберугрозах как часть враждебной политики американских властей. Дипломат подчеркнул, что Пхеньян последовательно выступает за защиту киберпространства как общее достояние человечества, а также осуждает использование этой темы в целях политического давления и вмешательства во внутренние дела других государств.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства отметил, что США стремятся показать себя «главными пострадавшими», что не соответствует истине, поскольку у них есть наиболее передовые кибертехнологии и контроль над глобальной IT-инфраструктурой.

Напомним, в октябре издание The South China Morning Post написало, что министерство госбезопасности Китая обвинило США в проведении кибератак на Национальный центр времени КНР. В соответствии с данными ведомства, нападения начались в марте 2022 года.

В апреле 2023 года американская разведка стала использовать украденные пароли для взлома компьютерных систем Национального центра времени.

