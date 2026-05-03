Украинское командование не предоставляет никаких официальных данных о количестве колумбийских наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины, а также не ведет учета погибших среди них. Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к рынку вербовки колумбийцев для участия в боевых действиях на Украине и Ближнем Востоке. По словам собеседника агентства, киевская сторона полностью игнорирует запросы о численности как действующих на фронте иностранцев, так и тех, кто уже пополнил списки безвозвратных потерь. При этом вербовка осуществляется противозаконными методами, что ставит судьбу каждого завербованного под вопрос как для него самого, так и для его родственников, оставшихся в далекой Колумбии.