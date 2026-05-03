Дмитриев предупредил о крупнейшем в истории энергетическом кризисе

Человечество приближается к самому масштабному энергетическому кризису в своей истории заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Соответствующее сообщение Дмитриев разместил на своей странице в социальной сети X.
«Мир, не отдавая себе отчёта, идёт к крупнейшему энергетическому кризису в истории», — написал глава РФПИ.
Дмитриев отметил, что только некоторые умные люди замечают приближение энергетического краха.
Ранее глава РФПИ раскритиковал Евросоюз за подход к энергетической политике, указав на нехватку базовых данных о поставках топлива.